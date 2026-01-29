Diş hekimi cinayetinde sanığın yargılanmasına devam

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i silahla öldüren ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.E, taraf avukatları, maktulün annesi Aysel Düşmez ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada Düşmez'in kız arkadaşı B.K. tanık olarak dinlendi.

B.K, olay günü saat 14.00 sıralarında maktulün telefonundan, silahla vurulduktan sonraki haline ait bir videonun kendisine gönderildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan M.E, "Olay günü sadece kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama eğildiği için kafasına geldi." ifadelerini kullandı.

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez de bazı tanıkların yönlendirildiğini iddia ederek, "Bu adam tasarlayarak, bilerek o eve girip cinayeti işledi. Her gece beddua ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, M.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, 21 Şubat 2025'te alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş ortağı M.E. tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.E. tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık M.E. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.