Diş hekimi cinayetinde sanığın yargılanmasına devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diş hekimi cinayetinde sanığın yargılanmasına devam

29.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de diş hekimi Düşmez'i öldüren sanığın davasında tanık dinlendi, tutukluluk devam etti.

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i silahla öldüren ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.E, taraf avukatları, maktulün annesi Aysel Düşmez ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada Düşmez'in kız arkadaşı B.K. tanık olarak dinlendi.

B.K, olay günü saat 14.00 sıralarında maktulün telefonundan, silahla vurulduktan sonraki haline ait bir videonun kendisine gönderildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan M.E, "Olay günü sadece kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama eğildiği için kafasına geldi." ifadelerini kullandı.

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez de bazı tanıkların yönlendirildiğini iddia ederek, "Bu adam tasarlayarak, bilerek o eve girip cinayeti işledi. Her gece beddua ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, M.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, 21 Şubat 2025'te alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş ortağı M.E. tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.E. tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık M.E. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş hekimi cinayetinde sanığın yargılanmasına devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:31:24. #7.11#
SON DAKİKA: Diş hekimi cinayetinde sanığın yargılanmasına devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.