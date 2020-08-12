Disiplinlerarası Yaklaşımla 'Aile Kongresi-I' başlıyor - Son Dakika

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ortaklığında organize edilen Disiplinlerarası Yaklaşımla 'Aile Kongresi-I' başlıyor.

14-16 Ağustos günleri arası video konferans şeklinde gerçekleştirilecek olan kongreyle 'aile' konusu, kültürden iktisada, iktisattan çalışma hayatına geniş bir perspektifte alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak. 'Değer Olarak Aile', 'Aile ve Kültür', 'İktisat Politikaları ve Aile', 'Çalışma Hayatı ve Aile' başlıklarıyla gerçekleştirilecek olan oturumlarla, geçmişten günümüze aile kavramının hem kültürel olarak hem de iktisadi politikalar olarak konumu irdelenecek. Kongre gerçekleştirilecek olan oturumlarla 16 Ağustos'a kadar sürecek. Birçok farklı üniversiteden ve eğitim kurumundan katılacak olan uzmanlar, kendi uzmanlık alanlarında Türkiye gündemini de yakından ilgilendiren aile kavramına mercek tutacak. Video konferans şeklinde sürecek olan oturumların sonlarında uzmanlar, kendilerine yöneltilecek soruları da cevaplandıracak. - ANKARA