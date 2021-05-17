Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, tekerlekli sandalye tenis turnuvasında gösteri maçı oynadı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcularla gösteri maçına çıktı.

İngiltere'de yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilerek Türkiye'ye verilen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisi kategorisindeki Kemal Şahin Open turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen organizasyonda, 27 ülkeden 85 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tekerlekli sandalye tenisi milli sporcusu Emirhan Toper ve Arjantinli Maria Moreno Florencia ile gösteri maçı yaptı.

Kaymakcı, gazetecilere açıklamasında, Megasaray Tenis Akademisi'ne ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna organizasyon için teşekkür etti.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Megasaray Tenis Akademisi'nin artık dünyada bir marka olmaya başladığını vurgulayan Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bu turnuva aslında İngiltere'de düzenlenecekti. Ülkemizde alınan sağlık önlemleri sayesinde turnuvaya Megasaray Tenis Akademisi ev sahipliği yapıyor. Bugün ben de engelli sporcularla birlikte tenis oynamaktan çok büyük keyif aldım. Aslında engel diye bir şey yok. Engeller sadece insanların kafa yapısında. Engelli kardeşlerimiz de diğer insanlar gibi spor yapabiliyor ve bundan büyük zevk alıyor. Spor dostluktur, tenis bir halk sporudur. Herkes tenis oynayabilir."

Türkiye'nin her tarafında tenisin giderek yaygınlaşmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakcı, sporun sağlık anlamına geldiğini, illa şampiyon olmak gerekmediğini anlattı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin ise akademiyi iki yıl önce kurduklarını belirterek, bu süre zarfında Davis Cup ve ATP Challenger gibi önemli turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Şahin, dünyaca ünlü tenisçileri ağırladıkları turnuvalar sayesinde akademide eğittikleri sporcuların hem kendilerini geliştirip tecrübe kazandığını hem de büyük masraflar yaparak yabancı ülkelere gitmek zorunda kalmadığını dile getirdi.

Kemal Şahin Open ve Şahin Kırbıyık Open turnuvalarında ilk ikiye giren sporcular, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.