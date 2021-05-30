Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 1993'te Solingen'de yaşanan ırkçı saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentindeki neo-Nazi ırkçı saldırıya ilişkin "Solingen faciası neydi, o kara gün neden cereyan etti bunun sebeplerini her şeyden önce Alman makamları iyi analiz etmeli." ifadesini kullandı.

Kıran, TRT Deutsch'ta Solingen faciasının 28. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

O kara günün hala hafızalarda olduğunu belirten Kıran, "Yüreğimiz acıyor, yüreğimiz parçalanıyor. Bugün, bu faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve hasretle yad ediyoruz." diye konuştu.

Türk milletvekili, başkonsolos ve yetkililerin Almanya'da düzenlenen anma törenine katılarak aile ile olan dayanışmayı bir kez daha gösterdiğini ifade eden Kıran, "Bu faciaları anmak tabii ki acıları paylaşmak adına önemli. Ama anmakla birlikte anlamak ve gerekli tedbirleri almak çok daha önemli." dedi.

Irkçı saldırının yaşandığı o kara günün ne kadar büyük acılara neden olduğunun ve facianın hesabının sorulmaması sebebiyle Avrupa'da İslam karşıtlığının ne kadar vahim boyutlara ulaştığının hep birlikte görüldüğünün altını çizen Kıran, "Solingen faciası neydi, o kara gün neden cereyan etti bunun sebeplerini her şeyden önce Alman makamları iyi analiz etmeli ve bu konuda vicdanları rahatlatacak kararları, adımları kararları alarak gerekli adımları atmalı." ifadelerini kullandı.

"Solingen'de gerekli tedbirler alınsaydı, Solingen faciasının sebepleri iyi araştırılıp gerekli adımlar atılsaydı arkasından gelen pek çok facia da gelmezdi. Facialar önlenmiş olurdu." değerlendirmesinde bulunan Kıran, geçen yıl Hanau'da bunun son örneğinin yaşandığını ve o saldırıda 4'ü Türk vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Söz konusu saldırılara karşı biz gerekli adımları atıldığını hiçbir zaman görmedik"

Solingen'de yaşanan ırkçı saldırının 28. yıl dönümünde Almanya'da olduğuna işaret eden Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alman Cumhurbaşkanının, Alman yetkililerinin bu acıyı paylaşması çok önemliydi. Ama maalesef söz konusu saldırılara karşı biz gerekli adımları atıldığını hiçbir zaman görmedik, göremedik hala daha göremiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Solingen faciasında hayatını kaybeden, Hanau'da hayatını kaybeden, Avrupa'da İslam karşıtı saldırılara kurban verdiğimiz bütün vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun."