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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Erbil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:02 
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