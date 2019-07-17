Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil
'deki saldırıyla ilgili Bağdat
ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:02
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