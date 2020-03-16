Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 'in görüşmesinden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.

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