Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görüşmesinden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:47 Kaynak: AA
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