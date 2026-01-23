Dışişleri Bakanı Fidan, "On the Record" programında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun (Türkiye'nin AB üyeliği) asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz gibi, AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ancak medeniyetlerüstü bir kurum olmayı başaramadı." dedi.

Bakan Fidan, Davos ziyareti kapsamında "On the Record" programında Hadley Gamble'a mülakat verdi.

Fidan, eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD'nin terör örgütü PKK ile ortak hareket ederek terör örgütü DEAŞ ile mücadele etme planının iyi bir plan olmadığını belirterek "Bize bunun oldukça geçici bir şey olacağı, neredeyse iki yıl süreceği söylenmişti. Ancak üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. İşte bugün bu noktadayız. ve nihayet, Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump, ABD sistemi adına gerçekten büyük bir düzeltme yapıyor." dedi.

Türkiye'nin ABD ile NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Fidan, "Bir NATO müttefik olarak, bir başka NATO ülkesine düşman olan bir terör örgütünü destekleyemezsiniz. Şimdi bu hatadan dönülüyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, bazı uluslararası raporlarda hatalı şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Suriyeli Kürtlerin tek temsilcisi gibi gösterildiğine işaret ederek, PKK'nın 12'den fazla siyasi partiyi sürgün ettiğini söyledi.

Suriyeli Kürtlerin, ülkenin bir azınlığı olmasını değil, onurlu biçimde ve güven içinde Suriye'nin bir parçası haline gelmesini istediklerini dile getiren Fidan, devrik lider Beşşar Esed'in Suriye'de yaşayan birçok Kürt'e vatandaşlık hakkı tanımadığını anımsattı.

Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatının başındayken 2010-2011 yıllarında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini "Kürtlere vatandaşlık verilmesi" talebini iletmek üzere Esed'in yanına gönderdiğini ve Esed'in bunu yapmadığını belirterek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ekibinin bu hatayı düzeltmeye çalıştığına işaret etti.

Bakan Fidan, Suriye'de herkese anayasal olarak eşit vatandaşlık tanınmasını ve ülkenin tamamının kendi kimliği ile dinini yaşayarak daha büyük bir gücün parçası olmasını istediklerinin altını çizdi.

Bölgesel ilişkiler

Bölge ülkeleriyle dostluk kurmak istediklerini söyleyen Fidan, "Bölgedeki eski anlayış artık kimsenin işine yaramıyordu. Çünkü daha fazla diyaloğa ihtiyacımız vardı. Onlar bizim geri adım atmadığımızı gördüler, biz de onların kendi duruşlarını koruduğunu gördük. O halde neden ayrı kalalım? Bir araya gelebilir, sorunlarımızı çözebilir ve kendi farklılıklarımızı koruyarak yeni bir ortam oluşturabiliriz. Bu olgun devlet anlayışıdır. Farklılıklarımızı parantez içinde alıp ortak gündemimize odaklanmayı bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze ve Suriye gibi bölgesel meselelerde ortak hareket etmelerinin umut göstergesi olduğuna değinerek, birbirinin konumunu anlayarak pek çok iş yapılabileceğini dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye ve Arap ülkelerinin karşılıklı olarak birbirine iyi niyet ve ortaklık gösterdiğini vurguladı.

Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz gibi, AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ancak medeniyetlerüstü bir kurum olmayı başaramadı. ve bu soruyu kendilerine asla sormayacaklardır. Mesele Türkiye'ye gelince, önce kimlik siyasetini takip ediyorlar."

Fidan, AB'nin Türkiye'nin dininin ve medeniyetinin farklı olmasını ön planda tuttuğunu anlatarak, insanlığın sorunlarını çözmesi için farklı medeniyetlerin tek çatı altında bir araya gelebilmesi gerektiğine işaret etti.

Avrupa'nın iki büyük ülkesi olan Fransa ve Almanya'nın, 2007'ye kadar, şartlar ve kuralların yerine getirilmesi kaydıyla Türkiye'yi AB üyesi yapma konusunda bir siyasi iradeye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Fidan, kimlik siyaseti güden Nicolas Sarkozy'nin 2007'de Fransa Cumhurbaşkanı olmasıyla bu anlayışın değiştiğine dikkati çekti.

Fidan, Sarkozy'nin Avrupa'da Hristiyan kimliği öne çıkararak, Türkiye'yi Birliğin içinde görmek istemedikleri yönündeki söylemlerde bulunduğunu anımsattı.

Sarkozy'nin, Türkiye'nin AB'ye üye olmasının aşırı sağ siyasetinin yükselişine sebep olacağını savunduğunu hatırlatan Fidan, üye olmamalarına rağmen bunun yine de yaşandığını dile getirdi.

Hakan Fidan, "Eğer Avrupa Birliği'nin bir parçası olsaydık, Brexit yaşanmazdı ve genel olarak Avrupa çok daha dirençli olurdu." dedi.

Avrupa güvenlik mimarisi

Türkiye'nin AB'ye üye olmasının İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılmasını engelleyebileceğini belirten Bakan Fidan, Londra hükümetinin AB gücünün sadece Brüksel'de yoğunlaştığını görmek istemediğini, her zaman daha geniş bir Avrupa Birliğini hedeflediklerini kaydetti.

Fidan, şu anda AB'nin doğu ve batısında olan Türkiye ve İngiltere'nin stratejik diyalog içerisinde olduğunun altını çizdi.

Halihazırda karşı karşıya olunan mevcut güvenlik sorunlarına dikkati çeken Fidan, "Avrupa Birliği uzun zamandır ABD koruması altında yaşıyor çünkü Avrupa Birliği, ABD koruması sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin korumasının ortadan kalkmasıyla AB'nin kendine ait bir güvenlik mimarisi arayışı içine girdiğini ifade eden Fidan, "İngiltere ve Türkiye AB üyesi olsaydı, kendi ağırlık merkezimizi yaratmış olurduk." diye konuştu.

Fidan, ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının örtüşmeyebildiğini söyleyerek "Bu da bizi çok zor bir duruma sokuyor. Ancak hepimiz için şu mümkündü, eğer bir araya gelseydik, bunu önleyebilirdik." ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret dengesi 230 milyar

Bakan Fidan, son dönemde Avrupa'da yaşanan güvenlik sorunlarının finans piyasaları üzerindeki etkisinin nasıl değerlendirildiğine ilişkin soruya, Türkiye'nin bu durumlardan çok etkilenmediğinin düşünüldüğünü aktardı.

Bazen ülkenin negatif bir olayın dışında tutulmasının ülkenin elde ettiği kazanımlardan daha önemli olduğunu vurgulayan Fidan, Birliğin herkes için önemli olduğunu belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yer aldığına işaret ederek, ülkenin bölgesel işbirliği ve entegrasyona verdiği önemin altını çizdi.

Bakan Fidan, bazen bir durumdan uzak durmanın birkaç yıl sonra "Keşke, bunun hiç parçası olmasaydık." demekten daha iyi olduğunu söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret dengesinin 230 milyar dolar olduğunu aktaran Fidan, iki tarafta da ticaret açığı olmadığını, kazancın yarı yarıya olduğunu ifade etti.

Fidan, iki taraf arasında büyük ticaret faaliyetleri olduğunu belirterek "Ancak güvenlik de aynı olacak mı? Şu anda değil." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, "Dün yaptığı konuşmanın ardından olanlara bakılırsa bence birçok insan dün gece rahat bir uyku çekmiştir." ifadesini kullandı.

(Bitti)