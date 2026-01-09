Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG\'nin bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile Endonezya arasında düzenlenen "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığını belirterek, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin liderlerin güçlü iradesi doğrultusunda stratejik boyutta ele alındığını söyledi. Fidan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında alınan kararların takibinin yapıldığını ifade etti.

"Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz"

İkili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Fidan, "Müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarından birini de çok taraflı platformlardaki iş birliğimiz oluşturdu. İİT, G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini 'Yeniden Asya' girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok taraflı platformların da gündemde önemli yer tuttuğunu belirten Bakan Fidan, "İİT, G20 ve D8 gibi platformlarda Endonezya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazze konusuna da değinen Fidan, Türkiye ve Endonezya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunda birlikte yer aldığını hatırlatarak, son iki yılda Gazze konusunda yakın ve etkili bir iş birliği yürütüldüğünü dile getirdi. Bakan Fidan, "İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı, samimiyeti gösterilerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor. Gazze'yle ilgili atılacak adımların neler olduğunu tekrar konuştuk. Miami'de katıldığım toplantıyla alakalı kendilerine de bilgi verdik. Bu konudaki yakın koordinasyonumuz devam etmekte. Diğer taraftan özellikle Yemen'de Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

"SDG'nin bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz"

Suriye'deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini aktaran Bakan Fidan, "Suriye Dışişleri Bakanı'yla görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması, halkın refahı ve huzura açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

"Endonezya'nın somut bir Asya-Türkiye ekonomi alanında çok büyük bir hevesi var"

Endonezya Dışişleri Sugiono ise, Endonezya'nın bu yıl D8 dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, D8'i daha somut ekonomik iş birliklerinin geliştirileceği bir platform haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sugiono, Jakarta'da düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk heyetini de görmek istediklerini kaydetti. Sugiono ayrıca Türkiye'nin ASEAN için diyalog ortağı olma hedefini Endonezya'nın tam anlamıyla desteklediğini belirterek, "Endonezya'nın da somut bir Asya-Türkiye iş birliğini görmek konusunda özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesi ve isteği var" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de toplantıda savunma, güvenlik, savunma sanayii ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarının kapsamlı biçimde ele alındığını söyledi. Uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Güler, küresel barış ve istikrarın ancak yakın diyalog ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini ifade etti. Savunma ve savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla ileri taşınması konusunda mutabık kalındığını belirten Güler, "Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen iş birliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu yakın iş birliği aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır" dedi.

"Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz"

Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinen Güler, Halep'te terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonun memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü tek devlet tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ise savunma alanında kısa süre içinde bir çalışma grubu kurulacağını ve bu grubun Türkiye ya da Endonezya'da faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Savunma sanayinde ileri teknoloji iş birlikleri yapılacağını belirten Sjamsoeddin, savaş uçağı teknolojilerinin de bu kapsama dahil olacağını ifade ederek, iş birliğini en kısa sürede başlatmak istediklerini kaydetti. - ANKARA