Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Görüştü.
12 dakika önce
IHAAW220756-SIY/17-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Sorguya Alındı
Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz
CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı