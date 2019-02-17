Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Görüştü.

12 dakika önce

IHAAW220756-SIY/17-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Görüştü., System.String[]
IHAAW220756-SIY/17-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. 17.02.2019 22: 07: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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