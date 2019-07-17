Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Erbil
'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat
ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi. - ANKARA
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