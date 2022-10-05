Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu; Karzai, Otunbayeva ve Lipavsky ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hamid Karzai, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü - Son Dakika

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