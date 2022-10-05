Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü

05.10.2022 19:52
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu; Karzai, Otunbayeva ve Lipavsky ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Otunbayeva'yı tebrik ederken, Çek mevkidaşı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ilişkin görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun, Karzai ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hamid Karzai, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü - Son Dakika
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