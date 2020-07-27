Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın şunu kabul etmesi gerekiyor. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Yunanistan'ın şunu kabul etmesi gerekiyor. İstanbul 1453'te feth edildi. 481 yıl Ayasofya cami olarak hizmet etti. 86 yıldır da müze olarak korundu. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir" dedi. - ANKARA