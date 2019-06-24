Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı

25 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya'ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun oyunu en çok arttırdığı ilçeler belli oldu! Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı! Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 01:08:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]