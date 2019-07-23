Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama
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Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

1 saat önce

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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