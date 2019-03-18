Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Saldırıya Kınama
30 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda
'nın Utrecht
kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.
Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:40 Kaynak: DHA
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