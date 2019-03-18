Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Saldırıya Kınama

30 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Saldırıya Kınama, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı,  Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı  kınayarak, açıklama yaptı.

Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:40 Kaynak: DHA

Utrecht, Hollanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:10:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Saldırıya Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]