Dışişleri'nden Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 76'ncı yılı mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün 14 Kasım 1944 tarihinde öz yurtları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edildikleri hatırlatılarak, "ABD'den Kırgızistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada, dünyanın 9 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları ve birlik olmanın önemini hiçbir zaman unutmamışlardır. Yıllar boyunca çetin şartlara rağmen kimliklerini korumuş, kültürel miraslarını yeni nesillere aktarmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edilmesinin 76'ncı yıldönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.