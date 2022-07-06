Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen'in cenaze töreni cuma günü İstanbul 'da yapılacak. 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapan İlter; müsteşarlık ve büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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