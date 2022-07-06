Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti - Son Dakika
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Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

06.07.2022 16:19

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, 94 yaşında vefat etti.

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, 94 yaşında vefat etti.

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen'in cenaze töreni cuma günü İstanbul'da yapılacak. 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapan İlter; müsteşarlık ve büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhum Bakanımızın cenazesi, 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti - Son Dakika

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