(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın mesajında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri'nden Kongo'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
