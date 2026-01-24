Dışişleri'nden Şili'ye Taziye Mesajı - Son Dakika
Dışişleri'nden Şili'ye Taziye Mesajı

24.01.2026 17:21
Bakanlık, Şili'deki orman yangınları nedeniyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

