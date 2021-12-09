DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi - Son Dakika

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde çok zorlu şartlarda ve fedakarca görev yaptığını belirtti.

Yapılan fedakarlıkların karşılığını alamayan sağlık çalışanlarının bir dizi ayrımcılığa uğradığını savunan Çerkezoğlu, sağlık sisteminin birbirini tamamladığını ve ekip işi olduğunu dile getirdi.

Tüm sağlık birimlerinde çalışanların bir olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "Bir zincirin halkalarıdır. O zincirden bir halkayı çıkarttığınızda sağlık hizmeti üretilemez. Bizler bu hastanelerden sağlık hizmeti alamayız. O nedenle sağlık hizmeti nasıl bir ekip hizmetiyse aynı şekilde sağlık emekçilerinin hak mücadelesi de omuz omuza büyümeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeler sonucunda bütün sağlık çalışanlarının başta sağlık işçileri olmak üzere, hekiminden, hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarının hakları verilmeli, güvence altına alınmalı ve bu süreçte sağlık işçilerinin hakkını hukukunu güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır diyoruz." şeklinde konuştu.