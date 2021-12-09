Üye Girişi
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi - Son Dakika

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

09.12.2021 14:06

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde çok zorlu şartlarda ve fedakarca görev yaptığını belirtti.

Yapılan fedakarlıkların karşılığını alamayan sağlık çalışanlarının bir dizi ayrımcılığa uğradığını savunan Çerkezoğlu, sağlık sisteminin birbirini tamamladığını ve ekip işi olduğunu dile getirdi.

Tüm sağlık birimlerinde çalışanların bir olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "Bir zincirin halkalarıdır. O zincirden bir halkayı çıkarttığınızda sağlık hizmeti üretilemez. Bizler bu hastanelerden sağlık hizmeti alamayız. O nedenle sağlık hizmeti nasıl bir ekip hizmetiyse aynı şekilde sağlık emekçilerinin hak mücadelesi de omuz omuza büyümeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeler sonucunda bütün sağlık çalışanlarının başta sağlık işçileri olmak üzere, hekiminden, hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarının hakları verilmeli, güvence altına alınmalı ve bu süreçte sağlık işçilerinin hakkını hukukunu güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır diyoruz." şeklinde konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Arzu Çerkezoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor 15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu         
15:17
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor         
15:15
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı         
14:58
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan ek göstergenin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement