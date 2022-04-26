Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 15 Sendika Yöneticisi Hakkında Beraat Kararı - Son Dakika
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Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 15 Sendika Yöneticisi Hakkında Beraat Kararı

26.04.2022 23:51
Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 15 Sendika Yöneticisi Hakkında Beraat Kararı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin 1 Mayıs 2020’de Taksim’e yürümek istedikleri için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "ihtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

GAYE ŞEYMA CAN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin 1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "ihtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri için 3'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 4'üncü duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü" suçunun kanuni unsurları oluşmadığından tüm sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanık müdafileri, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiler.

TÜM SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme, her ne kadar sanıklar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten kamu davası açılmışsa da suçun kanuni unsurları oluşmadığından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yönetici ve üyeleri, 2020'deki 1 Mayıs kutlamaları sınasında DİSK Genel Merkezi önünden Taksim'e yürümek istemiş, ancak polis engeliyle karşılaşmıştı. Polis müdahalesiyle gözaltına alınan ve aralarında Arzu Çerkezoğlu'nun da olduğu 15 sendika yöneticisi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "ihtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 3'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Yargılandığı Davadan Beraat Etti: 'Bizim Adımız da Soyadımız da Fındıklı Bizim' Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Yargılandığı Davadan Beraat Etti: 'Bizim Adımız da Soyadımız da Fındıklı Bizim'

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 15 Sendika Yöneticisi Hakkında Beraat Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 15 Sendika Yöneticisi Hakkında Beraat Kararı - Son Dakika
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