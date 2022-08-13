Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı! - Son Dakika
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Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı!

13.08.2022 15:02
Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı!

Disney+, Türkiye pazarına gireli iki ay oldu. Peki platform bu süreçte ne kadar abone kazandı? İşte ayrıntılar!

2022 itibariyle en popüler video akış platformlarından biri konumundaki Disney+, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına nihayet girdi. Kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitle elde eden platform, aynı zamanda dünya genelinde Netflix ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini de sürdürüyor. Son olarak platformun Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı.

Disney+ Türkiye'de ne kadar aboneye sahip?

Disney+, Türkiye pazarına gireli iki ay oldu. Platform, bu süreçte önemli yapımlarla abonelerin karşısına çıkarken, diğer taraftan ülkemizin sevilen oyuncularıyla da yeni projeler için anlaşmaya devam ediyor. Son olarak hizmetin bu süreçte Türkiye'de ne kadar aboneye ulaştığı ortaya çıktı.

Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hizmet, kısa vadede Türkiye'de 2 milyon barajını aşmayı başardı. Hatta geçtiğimiz günlerde platformun ülkemizdeki ofisinde kutlama bile yapıldı. Platformun yıl sonunda dek hedefi ise 3 milyon abone.

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Bunun dışında platformun ülkemizde 2 milyon abone barajını kısa sürede geçmesinin ardından Disney+ yönetiminin bütçe artırma kararı aldığı ifade edildi. Bu da Türkiye pazarının platform için büyük önem arz ettiği şeklinde yorumlanabilir.

Son olarak Disney+'ın son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazandığını belirtelim. Bu, aynı zamanda Hulu ve ESPN+'ı da bünyesinde barındıran Walt Disney'in dünya çapında 221 milyon aboneye ulaşmasına ortam sağladı. Bu da 2022 yılı itibariyle 220,7 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan Netflix'i geride bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Amazon Prime, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı! - Son Dakika

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