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Son Dakika Spor Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz sürprizi! - Son Dakika Spor

Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz sürprizi!

6 saat önce

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz sürprizi!, System.String[]

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.


Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz katılmadı.


Toplantıda sarı-kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti.


Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı da toplantıda yer aldı.

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Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:53 
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