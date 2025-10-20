Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü - Son Dakika
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü
20.10.2025 10:23
Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk'un 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Tomruk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada İBB soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı belirtildi.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü. Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 2020'de otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni genel müdürü oldu.

Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç Holding, İş Dünyası, Divan Otel, Hukuk

Son Dakika Hukuk Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • serap İleri:
    Ülkenin tadı tuzu kaçtı. Tüm muhalifler e soruşturma bu nedir? Kuzey Kore yolunda emin adımlarla Akp Mhp el birliği ile 91 28 Yanıtla
    Fırat Karakayacı:
    muhalif derken hırs..... kastettin doğrumu 24 83
    ferudun ozmen:
    Fırat.. Hırsız görmek istiyorsan beştepeye bakacaksın 24 yıldır yediniz yediniz doymadınız utanmadan sıkılmadan birde hırsız diye iftira atıyorsunuz. Rabbim sizlere o beyni boşuna vermedi az biraz çalıştırın saksınızı. 78 27
    0041:
    niye zorunamı gitti, hırsızları arsizlari savucak hale gelmiş sin... 0 0
  • Ali Cakar :
    Daha ne istiyorsun Devleti soyanlar tek tek ortaya cikiyor. 52 23 Yanıtla
    123456789:
    önce kendi bakanlarından belediye başkanlarından başlaması gerekmiyor mu mesela Melih Gökçek gibi 43 11
    onur pari:
    25 senedir tek bir AKPli yargılanmadı. Hiç mi aklınız, fikriniz yok. Düşünebilme yetiniz yok maalesef. 17 6
  • Gakko 23:
    eeee sıra gelmişti bu. Koç gurubuna. dıbır yermi bakacaz 56 5 Yanıtla
  • Mu19076):
    Ülke gidişatı zaten iyi değil birde böyle büyük firmalara çökerlerse burası Orta doğu olur çok yazık 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.