Diyabet Koşu Takımının kaptanı,

"5 Kıtada 5 Ultra Maraton"un 2019 şampiyonluğunu Diyabet Koşu Takımı TEAM1'in kaptanı Gürkan Açıkgöz kazandı.

Türk Diyabet Cemiyetinden (TDC) yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen Diyabet Koşu Takımı, uluslararası başarılarına birini daha ekledi.

TEAM1'in Kaptanı Gürkan Açıkgöz, tek Tip1 diyabetli sporcu olarak katıldığı "5 Kıtada 5 Ultra Maraton"u 2018 yılında birinci sırada tamamlamasının ardından, 2019'u da en yüksek puanla bitirdi.

Bu yıl 522 kilometrelik 9 etaptan oluşan Avustralya Ultra Maratonu'nu sekizinci sırada bitiren Açıkgöz, Afrika'da koşulan 220 kilometrelik Mozambik Ultra Maratonu'nu 4. olarak tamamladı. Açıkgöz, yıl içindeki yarışlardan aldığı toplam puanlarla 2019'un şampiyonu oldu.

Diyabetli bireylerin, diyabetlerini yöneterek spor yapabileceğini, hatta derece alabileceğini göstermekten ve farkındalık yaratmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gürkan Açıkgöz, maratonlarda diyabeti için gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Açıkgöz, böylelikle, yüksek rekabet ortamında gerçekleşen ve dayanıklılığın ön planda olduğu bu tür yarışlarda diğer sporcularla rekabet edebildiğini aktararak, "Yarışlara hazırlanırken ve yarışlar sırasında beslenme, insülin ve fiziksel aktivite dengesini korumaya özen gösteriyorum. 2018 Mart'ta başladığım Roadsign Continental Challenge serisini, Türk Diyabet Cemiyeti çatısı altında ve tüm üyeleri Tip1 diyabetlilerden oluşan TEAM1 koşu takımının kaptanı olarak, tamamladım. Tip1 diyabetli bir sporcu olarak 5 Kıtada 5 Ultra Maratonu'nu 2018 ve 2019 şampiyonu olarak tamamladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Tüm diyabetlilere örnek olacak"

TEAM1 Koşu Takımının danışmanlığını üstlenen Türk Diyabet Cemiyeti üyesi ve proje koordinatörü Prof. Dr. Taner Damcı, Gürkan Açıkgöz'ün Tip1 diyabetli olarak bugüne kadar katıldığı tüm maraton ile ultra maratonlarda gösterdiği başarı ve azmin, tüm diyabetlilere örnek oluşturacağını aktardı.

Damcı, yaşam tarzı değişikliğinin diyabette hem yaşam süresi hem yaşam kalitesi hem de hastalık kontrolü bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Diyabetliler modern insülin tedavisi sayesinde hiçbir aktiviteden uzak kalmadan hayatını sürdürebilir. Tip1 diyabetlilerden oluşan TEAM1 Koşu Takımı'nın yarattığı farkındalık sayesinde diyabetlilerin de herkes gibi spor yapabileceklerini, diyabet ve spor arasındaki olumlu ilişkiyi göstermeyi başardığımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.