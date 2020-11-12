Diyabet ve Obezite Haftası - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi'nin "Diyabet Haftası" kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliğinde, merkezde tedavi gören hastalara bilgilendirici mektupların verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan DÜ Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, çocuk ve gençlerde görülen diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Arslanoğlu, tedavi gören hastalara, DÜ Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi'nin ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği'nin hazırlamış olduğu Diyabet Haftası kutlama mektubunu göndereceklerini ifade etti.

Türkiye'de 10 milyon civarında tip 2 hastası olduğunu ve bunların 30'lu yaşların üzerinde olduğu bilgisini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Arslanoğlu, diyabetin yıllarca sinsi seyretmesinden dolayı bu hastaların çoğunun damarlarında bozulma olduktan sonra diyabet hastalığının farkına vardıklarını vurguladı.

Program sonunda DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ile Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, katılımcılara Diyabet Haftası kutlama mektubu takdim etti.