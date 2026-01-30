Diyadin\'de Jeotermal Domates Üretimi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretiminin yapıldığı seralarda yıllık yaklaşık bin 200 ton üretim gerçekleştirilirken, proje istihdam ve ihracata sağladığı katkıyla öne çıkıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapılan seralar, bölge ekonomisini canlandırırken kadınların iş hayatında daha aktif rol almasına da imkan sağlıyor. Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında hem domates üretim kapasitesi artırılıyor hem de istihdama önemli katkı sunuluyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, jeotermal enerji sayesinde seralarda yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabiliyor.

Altı etaptan oluşan proje kapsamında şu anda iki etapta aktif olarak domates üretimi gerçekleştiriliyor. Her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapılırken, bu alanlarda yıllık yaklaşık bin 200 ton domates elde ediliyor.

Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olması, yaklaşık 65-70 santigrat derece sıcaklıktaki doğal enerji sayesinde seralarda yapılan domates üretiminde ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum hem üretim maliyetlerini azaltıyor hem de seraların dört mevsim verimli şekilde faaliyet göstermesine imkan tanıyor.

"Kalan etapların tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörüne önemli bir katma değer sağlanmış olacak"

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Bozkurt, altı etaptan oluşan projede halihazırda iki etapta üretimin devam ettiğini belirterek, her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapıldığını ifade etti.

Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olmasının projeye önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Bozkurt, yaklaşık 65-70 santigrat derece sıcaklıktaki jeotermal enerji sayesinde ısınma maliyetlerinin ciddi ölçüde düştüğünü, bunun da üretime önemli bir katma değer kazandırdığını söyledi.

Kalan dört etabın da en kısa sürede projelendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Bozkurt, mevcut iki serada yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiğini, yeni etapların faaliyete geçmesiyle birlikte ilave 60 kişilik istihdam daha sağlanmasının planlandığını kaydetti.

Toplam bin 300 dekar büyüklüğündeki sahada, 850 dekarlık alanda üretim yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Bozkurt, şu anda üretim yapılan 40 dekarlık alanda yıllık yaklaşık bin 200 ton domates üretildiğini, kalan etapların devreye girmesiyle birlikte çok daha büyük bir üretim potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade etti.

Vali Bozkurt ayrıca, tesiste üretilen ürünlerin hem iç piyasaya hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara yönelik önemli bir ihracat kalemi oluşturduğunu belirterek, projenin hızlı, etkin ve verimli şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - AĞRI