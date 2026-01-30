Diyadin'de Jeotermal İle Domates Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Diyadin'de Jeotermal İle Domates Üretimi

Diyadin\'de Jeotermal İle Domates Üretimi
30.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyadin'de jeotermal kaynaklarla kışın bile domates üretiliyor, iç pazar ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceleri bulduğu zorlu kış koşullarında jeotermal kaynaklardan yararlanılarak üretilen domatesler, iç pazarın yanında Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresince yürütülen Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor.

Bölgenin önemli jeotermal kaynaklarına sahip olan Diyadin ilçesinde, ısıtmada termal kaynak kullanılan 2 serada yılın her mevsimi domates üretimi yapılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceleri gördüğü kentte, çetin kış koşullarında da üretimin aksamadığı seralarda olgunlaşan salkım domatesler işçilerce hasat edilip paketleniyor.

Hem istihadama hem de üretime katkı sağlayan seralardaki domastesler, iç pazar ve çeşitli ülkelere gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile domates üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede jeotermal kaynaklardan yararlanılarak domates üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

6 etaptan oluşan alanda aktif olarak 2 etapta üretimin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Bu 2 etap içerisinde 2 büyük seramız var. Her serada 20 dekardan toplam 40 dekarda üretim yapılıyor. Jeotermal olması burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 65 ile 70 santigrat derecedeki sıcaklık buradaki ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü için önemli bir artı değer durumunda." diye konuştu.

Bozkurt, 6 etabın kalan 4 etabını da hızlı bir şekilde projelendirerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri için çalışmaları başlatacaklarını anlattı.

"1300 dekarın 850 dekarında üretim yapmayı planlıyoruz"

60 kişinin istihdam edildiğini ve diğer etapların da tamamlanmasıyla hem istihdam sayısının hem de üretimin artacağını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"İnşallah farklı ve güzel projeler Ağrı ilimizde artarak yükselecek. Biz de bunun mutluluğunu ve memnuniyetini yaşayacağız. Kalan 4 etabı da hızlı bir şekilde bitirerek inşallah tarım sektörüne önemli bir katma değer ve girdi sağlamış olacağız. Toplam bu alanın büyüklüğü 1300 dekar. Bunun 850 dekarında üretim yapmayı planlıyoruz. 850 dekarın 40 dekarında üretim yapılıyor ve sadece bu 40 dekarda yıllık 1200 tonluk bir üretim hacmi var."

Domatesler iç pazar ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasa ve dış ülkelere önemli bir ihracatın yapıldığına işaret eden Bozkurt, domateslerin lezzetli olduğunu, seraların etkin ve verimli bir şekilde işlemesi noktasında çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Serada çalışan Şilan Çagan da jeortermal kaynaklardan yararlanılarak topraksız tarımla domates üretimi yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Diyadin, İhracat, Ekonomi, Çevre, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyadin'de Jeotermal İle Domates Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Diyadin'de Jeotermal İle Domates Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.