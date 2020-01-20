Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler - Son Dakika
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Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde lise öğrencileri tarafından MANİSanat Projesi kapsamında kurulan müzik grubu öğrencileri özel bir hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına moral konseri verdi.

Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde lise öğrencileri tarafından MANİSanat Projesi kapsamında kurulan müzik grubu öğrencileri özel bir hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına moral konseri verdi.


Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri MANİSanat Projesi kapsamında müzik öğretmeni Pelin Taşkıran koordinesinde diyaliz hastalarına 45 dakika süren moral konseri verdi.


Konser sonunda Diyaliz Merkezi sorumlu Hekimlerinden Uzman Doktor İsmail Akoğlan, "Böylesine moral ihtiyacı olan diyaliz hastalarımıza keyifli saatler geçirmesine vesile olan MANİSanat Projesi kapsamında Müzik öğretmeni Pelin Taşkıran ve öğrencilerine teşekkür ederiz" dedi.


Okul Müdürü Serdar Yıldız ise geçtiğimiz yıldan bu yana Salihli Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi altındaki hastalara düzenli olarak konserler verdiklerini söyledi. Yıldız, "Sosyal Sorumluluk bilinci taşıyan her bireyin elinden gelen bir şeyle, bir yol bularak ihtiyaç sahipleri için maddi veya manevi katkı yapabileceğini ispat eden öğrencilerimize ve bilhassa onları motive eden ve sadece müzik alanında değil toplumsal bilinç konusunda da rehberlik eden Müzik öğretmenimiz Pelin Taşkıran'ı tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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