Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

08.09.2022 16:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, FETÖ, DEAŞ ve benzeri oluşumlar tarafından din istismarıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış din algısı ve her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, FETÖ, DEAŞ ve benzeri oluşumlar tarafından din istismarıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış din algısı ve her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, Hırvatistan'ın farklı dinlere ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Merkezin yapılış nedenlerine değinen Erbaş, "Hırvatistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerini huzur içerisinde ifa etmeleri amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve takipleriyle kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen bu güzide eser, İslam'ın ve medeniyetimizin inanç, kardeşlik, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerinin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Balkanlar'ın genelinde olduğu gibi Hırvatistan'daki Müslümanların da barış ve huzur içerisinde birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini oluşturduklarına işaret eden Erbaş, bu coğrafyadaki bütün milletlerin barış ve huzur içerisinde yaşamasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Erbaş, dünyanın İslam'ın aydınlık ilkeleri, hoşgörü ahlakı, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaç olduğuna işaret ederek, "Üzülerek şahit olmaktayız ki ilim, irfan ve zarafetten yoksun, kaba, dışlayıcı, şiddet içeren bir tavırla İslam kimliği adı altında ortalıkta dolaşanlar İslam'a ve Müslümanlara büyük zarar vermektedir." dedi.

Söz konusu yanlış algıyı ortadan kaldırmak, İslam'ın aydınlık yüzünü insanlığa ulaştırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ, DEAŞ ve benzeri oluşumlar tarafından din istismarıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış din algısı ve her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu tarz şeylerin ufak da olsa civarımızda zemin bulmasına asla müsaade etmemeliyiz."

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, merkezin açılışıyla çok kültürü ve dini çatısı altında barındıran Hırvatistan'ın önemli bir mimari alan daha kazandığını belirterek, Rijeka ve Umag'dan sonra son 10 yılda Hırvatistan'da üç İslam kültür merkezinin açıldığını söyledi.

Hasanovic, Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de merkezin birlik içerisinde yaşamın önemli sembolü haline geleceğini belirterek, inşasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerini ilettiğini kaydetti.

Sisak İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017'de başlatılan proje, dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019'daki Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tamamlandı.

Sisak'ta 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezin içinde bir cami ve idari bina bulunuyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı- 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı- 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement