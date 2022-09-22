Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır"

22.09.2022 14:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması Sergilenen resimler Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması

Sergilenen resimler

Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisi açılış programında konuştu. (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır" - Son Dakika
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