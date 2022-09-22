Ankara'da Avukatlardan 'Sibel Balaç' Açıklaması: 'Adli Tıp Kurumu Tarafından Bir An Önce İnfazının Ertelenmesi Gerektiği Yönünde Rapor Hazırlanmalı'

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.