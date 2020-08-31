Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'un Kabadüz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, yaklaşık bir hafta önce Kabadüz'de etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören mahalleleri ziyaret etti.

Hasar alan arazileri de inceleyen Erbaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve diğer ilgilerden bilgi aldı.

Erbaş, daha sonra ilçede yapımı devam eden ilçe müftülük binası ile Kur'an kursu binalarında da incelemelerde bulundu.