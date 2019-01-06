Diyanet İşleri Başkanı: Avrupalı Türkleri Tebrik Ediyorum

FRANSA'NIN Strazburg kentindeki Yunus Emre Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Türklerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizler, kendinizin ve ailenizin rızkını kazanmak amacıyla değişik zamanlarda buralara geldiniz.

FRANSA'NIN Strazburg kentindeki Yunus Emre Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Türklerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizler, kendinizin ve ailenizin rızkını kazanmak amacıyla değişik zamanlarda buralara geldiniz. Allahu Teala'nın yardımıyla nice zorlukları aştınız. Kendinize bir dünya kurdunuz. Bu zor süreçlerde gayretinizden ve helal rızık hassasiyetinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Erbaş, Anadolu'nun farklı bölgelerinden Avrupa'ya göç eden vatandaşların bir taraftan geçimlerini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan sahip oldukları değerleri muhafaza için gayret ettiklerini söyledi.



Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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