Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Azerbaycan yalnız değildir - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Azerbaycan yalnız değildir
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan yalnız değildir" dedi.
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan yalnız değildir" dedi.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan yalnız değildir. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
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