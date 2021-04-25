Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi

25.04.2021 13:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi, System.String[]

Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) İdlib'de yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yetimlere, mazlumlara sahip çıkmak, onların duasını almak çok önemli nafile ibadetlerden birisidir.

Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) İdlib'de yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yetimlere, mazlumlara sahip çıkmak, onların duasını almak çok önemli nafile ibadetlerden birisidir. Ülkemiz dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurların yanında olmaya çalışıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin Suriye'nin İdlib kentinde yapmış olduğu insani yardım ve eğitim çalışmalarını yerinde incelemek ve yetim kamplarını ziyaret etmek için bölgeye gitti. TDV Mütevelli Heyeti üyelerinin de Erbaş'a eşlik ettiği ziyaretin ilk durağı, TDV İdlib Koordinasyon Ofisi oldu. Başkan Erbaş, Babülhava bölgesinde bulunan, idari ofisler ve 2 merkezi depodan oluşan ofiste, yetkililerden insani yardım ile eğitim çalışmaları, yetim kampları, gıda ve ekmek yardımları gibi birçok konuda bilgi aldı.

İbadurrahman Yetim Anaokulu ile İbadurrahman İmam Hatip Lisesi ziyareti

Erbaş, Dana bölgesinde bulunan ve TDV'ye ait İbadurrahman Yetim Anaokulu ile İbadurrahman İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. İbadurrahman Yetim Anaokulu ziyaretinde Başkan Erbaş'ı anaokulunun öğrencileri şarkılarla karşıladı. Başkan Erbaş, burada öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri izledi ve çocuklara oyuncaklar hediye etti. Daha sonra imam hatip lisesine geçen Başkan Erbaş, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden yapılan derslerle ilgili bilgi aldı ve öğrenciler ile öğretmenlere başarılar diledi. Dana bölgesinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine birinci el kıyafetlerin dağıtıldığı TDV'nin İyilik Mağazası'na geçen Başkan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı. Mağazada kıyafet almak için bulunan Suriyelilerle sohbet eden Başkan Erbaş, daha sonra bölgenin tek kütüphanesini de bünyesinde bulunduran, içerisinde dil ve meslek edindirme kursları da bulunan TDV Kültür Merkezi'ne geçti. Burada yetkililerden kütüphane ve yapılan kurslarla ilgili bilgi alan Başkan Erbaş, merkezde Türkçe, İngilizce ve mesleki eğitim alan gençlerle sohbet etti. Başkan Erbaş, daha sonra Hizri bölgesinde inşası devam eden 'İyilik Evleri'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden briket evler hakkında bilgi aldı. Buradan Deyr Hasan bölgesinde bulunan ve TDV'nin kamplarda kalan çocuklara ilkokul ile ortaokul hizmeti verdiği Ammar bin Yasir İlköğretim okuluna geçen Başkan Erbaş, derslere girerek sınıflardaki öğrencilerle sohbet etti, onlara başarılar diledi.

Yetim kampları ziyareti

92 anne ile 295 yetimin yaşadığı Zemzem Yetim Kampı'nı da ziyaret eden Başkan Erbaş'ı, yetim çocuklar sevgi gösterileriyle karşıladı. Başkan Erbaş, yetim çocukların hazırladıkları gösterileri izledi ve ardından onlara oyuncak hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erbaş, daha sonra 111 anne ve 335 yetimin yaşadığı İman Yetim Kampı'na geçti. Başkan Erbaş, bu kampta da yetimlerin sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılandı. Yetimlerle tek tek ilgilenen ve hediyeler dağıtan Başkan Erbaş, İdlib ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Diyanet Vakfı titizlikle yardımları yerine ulaştırıyor"

Türkiye'deki vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erbaş, "Onların Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiği iaşe, giyim, gıda ve barınma alanındaki yardımlarının tümü en güzel bir şekilde burada nasıl kullanıldığını, Türkiye Diyanet Vakfının nasıl bir titizlikle yardımları yerine ulaştırdığını görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Vakıf ruhu bizim için çok önemli. Osmanlı, 500 - 600 sene yaşatmış. Vakıflarımız, daha önce de Selçuklular döneminde fakir fukaranın, garip gurebanın, mazlumun ve mağdurun her zaman yanında yer almıştır. Burada hem Türkiye Diyanet Vakfı hem diğer sivil toplum kuruluşları ne kadar çok garibin mazlumun yanında yer alırsa Allah nezdinde o kadar makbul işler yapmış oluyorlar. Şu anda bir yetimhanedeyiz, Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle ve tamamen bütün masraflarını karşılayarak yürüttüğü bir yetimhanedeyiz. Bu şekilde yüzlerce yetimin barındığı 3 kampımız var. Çoğu babasız, bir kısmı hem babasız hem annesiz yetimler. Şu mübarek Ramazan gününde yetimlere sahip çıkmak, garip gureba insanlara, mazluma sahip çıkmak, onların duasını almak hakikaten çok önemli nafile ibadetlerden birisidir. Ülkemiz dünyanın her yerinde mümkün olduğunca gariplerin fakirlerin mazlumların mağdurların yanında olmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak burada ve dünyanın pek çok yerinde her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz"

Erbaş, TDV'nin insani yardım ve barınma gibi çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece İdlib'de değil, Cerablus'ta, El Bab'da yani Suriye'nin şu anda mağdur bırakmış olduğu yerlerde olmaya çalışıyoruz. Dünyanın 149 ülkesine hem ramazan sofraları açarak hem milletimizin Türkiye Diyanet Vakfına emanet etmiş olduğu kurbanları ulaştırarak, zekatları, fitreleri ulaştırarak mümkün olduğunca bu vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben Türkiye Diyanet Vakfımıza bu emanetleri bağışlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şu anda hem anaokulu hem yetimhanelerde vermiş olduğumuz eğitimler hem kültür merkezi, kütüphane hatta İdlib'in dışında bazı yerlerde üniversitelere, bütün bunları Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz destekliyoruz. Çünkü eğitim her şeyin başı. Yani eğitim olmazsa toplumda sağlıklı bir hayat olmaz. Başta din eğitimi olmak üzere, diğer konularda, Türkçe eğitimi, Arapça eğitimi, İngilizce eğitimi, dil eğitim üzerine materyaller alanında destek veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı olarak burada ve dünyanın pek çok yerinde her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz."

Beytüsselam köyü ziyareti ve yetimlerle iftar

Başkan Erbaş, İdlib ziyaretinin son durağı olarak TDV'nin inşa ettiği Beytüsselam köyüne uğradı. Başkan Erbaş, 3 katlı binalardan oluşan ve giriş katlarında engelli ailelerinin, diğer katlarda ise yetim ailelerin bulunduğu köyde, yetim çocukların müzik eşliğinde sergilediği yerel oyunları izledi. Yetim çocuklarla el ele tutuşarak köyü gezen Başkan Erbaş, evlerde kalan engelli bireyleri ve ailelerini de ziyaret etti. Sonrasında Erbaş, eşi Seher Erbaş'la birlikte iftarını burada yetim çocuklarla birlikte açtı. İdlib programında Erbaş'a, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Mütevelli Heyeti'nden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hafız Osman Şahin, Dr. Veysel Tiryaki, Ahmet Akça, Gürsel Baran, Ahmet Uzunoğlu ile Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili eşlik etti. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi - Son Dakika


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