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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslamofobi" kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslamofobi" kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi

19.02.2022 16:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu, doğru olmadığını söylüyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu, doğru olmadığını söylüyorum. Yanlış birtakım İslam anlayışlarına sahip olan marjinal gruplara bakarak böyle bir kavramın oluşturulması büyük bir haksızlıktır." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Erbaş, Lahor'da Minhaj Üniversitesinde "İbn-i Sina Kütüphane ve Araştırma Merkezi'nin" açılışını yaptı ve burada düzenlenen konferansta konuştu.

Erbaş, Avrupa'daki üniversitelerin öğrenci değişim programlarına işaret ederek İslam ülkeleri üniversiteleri arasında öğretim üyesi, öğrenci değişimi ve teknolojik gelişmeler kapsamında iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Mevlana Değişim Programı'na atıfta bulunan Erbaş, Minhaj Üniversitesi ile bu programı gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

İslam, barışı tebliğ eder

Erbaş, yanlış İslam anlayışının İslamofobiklerin ekmeğine yağ süreceğini ve İslam karşıtlarının anlayışlarına zemin hazırlayacağını vurgulayarak "İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu, doğru olmadığını söylüyorum. Yanlış birtakım İslam anlayışlarına sahip olan marjinal gruplara bakarak böyle bir kavramın oluşturulması büyük bir haksızlıktır." diye konuştu.

İslam'ın her zaman sevgiyi, muhabbeti ve barışı tebliğ ettiğini söyleyen Erbaş, "Buna rağmen barış dininin kitabına, peygamberinin hayatına bakmadan sadece onu yanlış uygulayan marjinal gruplara bakarak bütün Müslümanları adeta korkulacak insanlarmış gibi göstermek çok büyük bir haksızlıktır, yanlış anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bu mantıkla isimlendirme yoluna gidilecek olursa bugün çok rahat şekilde "Judaizmofobi" kelimesini kullanabileceğini dile getirerek Siyonist Yahudilerin yıllardan beri Filistinli Müslümanlara zulmettiğini anımsattı.

Siyonist Yahudiler yüzünden bütün Yahudileri içerisine alacak bir kavramı nasıl kullanabileceğini sorgulayan Erbaş, "Hindistan'da Müslümanlara zulmeden Hindular için bütün Hinduları içine alacak şekilde 'Hinduizmofobi' nasıl diyemiyorsam, İslamofobi kelimesini de kullanmamak lazım." dedi.

Yanlış din anlayışları vurgusu

Erbaş, Myanmar'da Müslümanları adeta katleden Budistler için "Budizmofobi" ifadesini kullanmadığını, onlardan da İslamofobi denmemesini istemenin kendisinin hakkı olduğunu söyledi.

Yanlış din anlayışlarını bir dinin mensuplarının tamamına yansıtmamak gerektiğine dikkati çeken Erbaş, İslamofobi için de bunun geçerli olduğunu fakat Müslümanlar olarak buna zemin hazırlamamak gerektiğini kaydetti.

"Müslümanların medyada kontrolü yok"

Sivil Toplum Örgütü Uluslararası Minhajul Kur'an'ın Başkanı Dr. Hüseyin Muhiddin Kadri, burada yaptığı açıklamada, Müslüman ümmetinin görünümünün pozisyonunu savunmak için Müslümanların ne uluslararası ne de sosyal medya üzerinde kontrolü olmadığını söyledi.

Kadri, bugün hiçbir Müslümanın Facebook benzeri platformlara sahip olmadığını ifade ederek bu alanda Müslümanların zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslamofobi kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamofobi, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'İslamofobi' kelimesinin oluşmasının yanlış olduğunu söyledi - Son Dakika


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