Medine'de, Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah kabul eylesin."

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2022 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı"na kurban bağışında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika

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