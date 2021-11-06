Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şanlıurfa'da sabah namazında cemaatle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde sabah namazını kıldırdı, cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate seslendi.

"Anne babalar çocukları için rol modeldir"

Erbaş, konuşmasında namazın önemine değinerek, namazın, dinin direği olduğunu ifade etti.

Özellikle gençlerin ve çocukların namazla ilgili alakalarında, ailelerden gayrette bulunmalarını isteyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Müslüman bir toplumun namazla irtibatı ve alakası ne kadar yüksek olursa o kadar makbul toplum olur. Mümin anne babalar her zaman çocukları için rol modeldir. Peygamber Efendimiz, bütün insanlar için nasıl en güzel örnek ise bizler de çocuklarımız için en güzel örneğiz. Tabi bu güzel örnekliğimizi Peygamber Efendimizin örnekliği, çizgisi içerisinde getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz 'Çocuklarınıza 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgileri öğretiniz.' buyuruyor. Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Büyüklere saygı nedir? Küçüklere sevgi nedir? İslam'ın temel ilkeleri ve değerlerini küçük yaşta çocuklarımıza öğretmemiz lazım."

"Çocuklarımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde yetiştirmeye çalışalım"

Çocuklara dini eğitim verilmesindeki önemden de bahseden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4-6 yaş çocuklar için eğitimler verildiğini belirtti.

Çocukları Kur'an kurslarında eğittiklerini ifade eden Erbaş, "Ailelerin yapmakta zorluk çekeceği bu eğitimi, biz usulüne uygun bir şekilde vermeye çalışıyoruz. O yüzden bizler çocuklarımızı, mahallelerimizdeki 4-6 yaş grubu sınıflara gönderelim. Bu Cenabıhakk'ın bize lütfudur, büyük bir nimettir. Çocuklarımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde yetiştirmeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve sünnetin, Müslümanlar açısından önemine de değinen Erbaş, şunları ifade etti:

"Allah Resulü Efendimiz, Veda Hutbesi'nde 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Resulü'nün sünnetidir.' buyuruyor. Demek ki Kur'an ve sünnet, Peygamber Efendimiz tarafından bu ümmete emanet bırakıldı. O zaman Kur'an ve sünnete sahip çıkmamız lazım ve sahip çıktığımız sürece de Allah indinde değerimiz hep yükselecek."