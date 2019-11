Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6'ncı Din Şurası'nın açılışında konuştu

6'ncı Din Şurası'nda 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri tüm yönleriyle konuşulacak



ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen 6'ncı Din Şurası başladı. Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Mustafa Çuhadar, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, ve çok sayıda davetli katıldı.

Ailenin Korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi, konusunda vatandaşlara rehberlik ve hizmet etmek üzere 100 bini aşkın din görevlisi ve Kur'an kursu hocasının özel ve kapsamlı eğitimler yaptıklarının altını çizen Erbaş, Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi kapsamında da vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyum ve Kur'an kursu öğreticisi kadrosundaki 70 bin 149 hoca ile farkındalık eğitimi verdiklerini dile getirdi. Erbaş, "Cami içi din hizmetleri değişen ve gelişen sosyo-kültürel gerçeklik karşısında nasıl bir içerik, yöntem ve sunuş kazanmalıdır. Camiye gelen vatandaşların zihin ve gönül dünyalarının her geçen gün en ileri düzeyde ihya olacağı bir standardın ilkeleri ve uygulanabilirliği nasıl sağlanabilir, bunları konuşmalıyız. Diğer yandan cami dışı din hizmetlerinde, gelişmiş ülkelere göre yarım asırlık bir geç kalınmayla da olsa, aileden gençlik çalışmalarına, sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerden diğer manevi rehberlik faaliyetlerine kadar hayatın her alanına yönelik din hizmeti ve rehberlik çalışmasının varlığı memnuniyet vericidir. Ancak bu alanda gündeme alınması gereken pek çok meselenin olduğunu da unutmamak gerekir. Örneğin bütün bu çalışmaların doğru bir zeminde ve sağlam bir statü ile toplumsal hayatın doğal unsurları haline gelmesi gerekmektedir. Aynı şekilde farklı nitelik ve hassasiyetler taşıyan onlarca alanın her birine yönelik standartların, materyallerin ve eserlerin oluşturulması elzemdir. Dahası söz konusu alanlarda en iyi hizmeti sunacak yetişmiş personel ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Özellikle üniversitelerimizle bu konuyu acilen ele almak durumundayız. Aynı şekilde söz konusu hizmetlerin sonuçlarını bilimsel olarak ölçmeye ve niteliklerini geliştirmeye katkı sunacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılması da önemli bir husus olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Kur'an Kurslarıyla her yıl bir milyon kişiye ulaşılıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumla iletişim kurduğu en güçlü zeminlerden birinin de yaygın din eğitimi faaliyetleri olduğunu belirten Erbaş, "Bu kapsamda; İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları ile her yıl yaklaşık olarak 1 milyon kişiye ulaşıldığını kaydeden Erbaş,"4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda her yıl 200 bine yakın öğrenciye eğitim verilmektedir.Hafızlık eğitimi kurslarında 60 bini aşkın öğrencimiz eğitim görmektedir. Yaz Kur'an Kursları ile yılda 3 milyonu aşkın öğrenciye ulaşılmaktadır. Engellilere yönelik eğitimler kapsamında her yıl 2 bin 500 öğrencimize hizmet verilmektedir.Kur'an kurslarımızda sadece vatandaşlarımıza değil, Kur'an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı ile İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklardan ülkemize gelen misafir öğrencilere de yaygın din eğitimi hizmetleri sunulmaktadır" diye konuştu.



4 farklı dilde 500'ü aşkın eser yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının basılı ve görsel yayıncılık bağlamında kapsamlı faaliyetler yaptığına dikkat çeken Erbaş, bugüne kadar çocuklara, gençlere, yetişkinlere, akademik çevrelere, engelli vatandaşlara hitap etmek üzere 13 ayrı seride yayımlanan eser sayısının bin 680 çeşide ulaştığını kaydederek, "2019 yılında 36'sı birinci baskı olmak üzere 62 çeşit eserin basımı gerçekleştirilmiştir.Türkçe ve yabancı dil ve lehçelerde, 2018 yılında 8 milyon civarında, 2019 yılında 4 milyonu aşkın sayıda basılı yayının ücretsiz dağıtımı yapılmıştır. Yabancı dilde yayınlar kapsamında; Toplam 30 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim mealinin basımı gerçekleştirilmiştir. 44 farklı dilde 500'ü aşkın eser yayımlamıştır. Ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik Arapça eserler basılmıştır. FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 dilde (Arapça, İngilizce, Fransızca, Arnavutça, Rusça, İspanyolca, Endonezce, Korece, Urduca) eser hazırlanmıştır. 2018-2019 yıllarında toplam yabancı dillerde 407 bin 500 adet eser basılmış ve ücretsiz dağıtılmıştır. Başkanlığımızın web sayfası 6 dile tercüme edilmektedir.Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Aile Dergisi, Diyanet İlmi Dergi ve Diyanet Çocuk Dergisi olmak üzere 4 adet süreli yayın devam etmektedir. 2020 Yılında bunlara 4-6 Yaş ve Gençlik Dergisi de eklenecek, böylece süreli yayın sayısı 6 ya çıkacaktır. Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı, müstakil olarak 1 televizyon, 3 radyo kanalı ile dini yayınlar yapmaktadır" dedi.