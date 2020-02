Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Üsküdar Haşim Öztürk Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, velilerin Kur'an kursu konusundaki duyarlılıklarına dikkati çekerek, "Velilerden Allah razı olsun, bizlere gerçekten destek oluyorlar. Çocuklarını 4-6 yaş Kur'an kurslarına gönderiyorlar. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde öğrenci sayımız 200 bine yaklaştı. Ama yeterli değil, talep o kadar çok ki potansiyel de o kadar çok." dedi.

Erbaş, iş adamı Talip Öztürk'ün bağışlarıyla Üsküdar'da inşa edilen Haşim Öztürk Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Zümer Suresi'nin 9. ayetinde geçen "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ifadesini hatırlatan Erbaş, burada insanların hakikatleri, Kur'an'ın ilkelerini, Hazreti Peygamber'in insanlara kazandırdığı değerleri öğrenmeyle hayata başlayacak çocuklar yetiştirileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "İlim müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır." hadisini anımsatarak, "Efendimiz Aleyhisselam'ın 'Çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' emrinin ne büyük bir hikmetli hadis-i şerif olduğunu, Efendimizin büyük bir sözü olduğunu işte bu çocuklarımdan gördüğümüz davranışlarla onların o küçücük zihinlerinden çıkan bilgilerle hikmeti bir kez daha anlamış oluyoruz." diye konuştu.

Çocukların karakterlerinin oluşmasında ehil insanların payı olmasını isteklerini anlatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz. Rabbim, hayır sahiplerinin sayısını arttırsın. Talip Öztürk kardeşimiz ne büyük bir hayra imza attığının daha sonra farkına daha da fazla varacak, burada çocuklarımızın öğrendiklerini gördüğü zaman." değerlendirmelerinde bulundu.

Erbaş, vefat eden insanlardan sadece 3 kişinin amel defterinin kapanmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birisi sadaka-i cariye sahipleri kimseler. Burada sadaka-i cariyenin en önemli sonucu Kur'an kursu, çünkü Allah'ın kitabı burada öğrenilecek. Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerler burada körpe zihinlere öğretilecek. Cenab-ı Hak, sadaka-i cariye sahibi kardeşlerimizden razı olsun. İkincisi, ilminden istifade edilen alimler, inşallah burada eğitim veren hocalarımız yetiştirdikleri öğrenci sayısınca amel defterine sevap yazılır. Üçüncü olarak da hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Buraya çocuklarını gönderen anne babalar hayırlı evlat yetiştirmenin temelini burada atacaklar, onlarda bundan istifade edecekler. Bu Kur'an kursu üç sınıf insanın amel defterinin kapanmamasına vesile olacak."

- "Türkiye genelinde öğrenci sayımız 200 bine yaklaştı"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çocuklara sevgi ve saygıyı öğreteceklerini anlatan Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her mahallemizde bir ışık olarak aydınlanma mekanı olarak Kur'an kurslarımızın olmasını istiyoruz. Hafızlık Kur'an kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz fetvasınca her yaştan Kur'an kurslarımızda öğrencimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından önce de 70 yaşından sonra da Kur'an kurslarında öğrencimiz var, çünkü ilmin yaşı yok. Bu açıdan her birinizin desteğine ihtiyacımız var."

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Haşim Öztürk Kur'an Kursu eğitime açıldı.

Törene Erbaş'ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve iş adamı Talip Öztürk katıldı.