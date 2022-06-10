Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

10.06.2022 12:19
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'nin coğrafyası, tabiat güzellikleri itibarıyla her zaman ziyaret etmek istediği bir il olduğunu belirterek "Buradan bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'nin coğrafyası, tabiat güzellikleri itibarıyla her zaman ziyaret etmek istediği bir il olduğunu belirterek "Buradan bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Gelsinler gezsinler, ziyaret etsinler ve görsünler Tuncelili kardeşlerimizin sıcaklığını." dedi

Bazı programlar dolayısıyla kente gelen Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret edip şeref defterini imzalayarak, Vali Mehmet Ali Özkan ile makamında görüştü.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Tunceli'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkesin şehri ziyaret etmesi gerektiğini atardı.

Diyanet İşler Başkanlığı döneminde ikinci kez Tunceli'ye geldiğini anımsatan Erbaş, "Bu seferki gelişimin anlamlı gerekçeleri var. Birincisi Munzur Üniversitesinde yapılmış olan caminin açılını yapacağız. Bir de Pertek'te bir merasimimiz olacak, hem açılış hem de hafızlık merasimi." diye konuştu.

Erbaş, Tunceli'de bulunan cemevini de ziyaret edeceğini belirterek burada bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Tunceli'nin terörden arındırılmasının önemine vurgu yapan Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunceli'ye ilk gelişimde cemevi mensuplarının katıldığı, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapmıştık. Bugün de yine yaptığımız toplantımızı tekrar edeceğiz. Tunceli sayın Vali Özkan'ın da ifade ettikleri gibi ülkemizin en müstesna illerimizden birisi. Tunceli, coğrafyası, tabiat güzellikleri itibarıyla, gölüyle, dağlarıyla, insanlarıyla bizim her zaman ziyaret etmek istediğimiz bir ilimiz. Buradan bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Gelsinler gezsinler, ziyaret etsinler ve görsünler Tuncelili kardeşlerimizin sıcaklığını. Böyle bir ziyaret yoğunluğunun da artık yaşanması gerekiyor."

Erbaş, kentin tarihi ve turistik değerlerine işaret ederek "Eskiden terör korkusu ile belki gelinemiyordu ama şimdi buradan açık şekilde söylüyorum. Tunceli'nin terör olmayan, yani valilerin, İçişleri Bakanı'mızın, bakanlıklarımızın, ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin çok büyük hizmetleriyle, çalışmalarıyla en güvenli şehirlerimizden birisi haline gelmiş olmasını görmekten mutluluk duyuyorum. Bu kenti en güvenli şehirlerimizden birisi, turizme çok açık turistik seyahatlerin, ziyaretlerin yapılması gereken şehir olarak görüyorum."

Vali Özkan da Erbaş'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini, daha önce terör ve olumsuz örneklerle gündeme gelen şehrin güvenli il olmasında emeği geçen ilgili bakanlıklara ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Erbaş'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Şevket Dilmaç da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

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