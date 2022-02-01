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Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek

01.02.2022 09:49
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 12 Mart'ta yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2021-DİB-MBSTS) başvurular yarın sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 12 Mart'ta yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2021-DİB-MBSTS) başvurular yarın sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te yapılacak sınav için HES kodu istenecek, adaylar saat 14.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek - Son Dakika
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