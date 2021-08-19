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Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek

19.08.2021 14:30
Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek, System.String[]

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan bazı aileler, Ağrı'ya gelerek burada çocuklarına kavuşmak için mücadele verenlere destek oldu.

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan bazı aileler, Ağrı'ya gelerek burada çocuklarına kavuşmak için mücadele verenlere destek oldu.

Diyarbakır annelerinden 9 aile, çocuklarının dağa götürülmesinde HDP'yi sorumlu tutan Ağrılılarla HDP Ağrı İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Burada ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla protesto yapan aileler, "Kahrolsun HDP", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Otura otura kazanacağız", sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasında bulunanlar da müzik açıp zafer işareti yaparak ailelerin seslerini bastırmaya çalıştı.

Diyarbakır'dan gelen Süleyman Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin eyleminin 717 gününde Ağrılı annelere destek olmak için kente geldiklerini söyledi.

"Eylemlerimizden rahatsızlık duyuyorsanız, çocuklarınızı dağa gönderin"

HDP'nin kendilerini provoke ettiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Anne ve babalar evlatlarını istiyor. HDP bundan rahatsızlık duyuyor ve 9 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyorlar. Nedeni de biz eylem yaptığımız için. Eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Rahatsızlık duyuyorsanız, kendi çocuklarınızı gönderin. HDP ve PKK aynıdır, değişen bir şey yok. HDP milletvekilleri hiçbir zaman kendi Kürt halkına vekillik yapmamıştır. Hep Kandil'e vekillik yapıyorlar ve kendi iradeleriyle konuşamıyorlar. Kandil'in talimatları dışına çıkamıyorlar. Bu eylemimiz sonuna kadar devam edecek. HDP ve PKK bilsin ki bizim çocukları dağa gönderdikleri ilk gün biz ölmüşüz. Kesinlikle hiçbir şeyden korkmuyoruz. HDP'den korkan, HDP gibi olsun."

Anne Ayşegül Biçer ise HDP olmadan tek bir yaprağın dahi dağa gidemeyeceğini belirterek, HDP'nin PKK'nın siyasi kolu ve finansal kaynağı olduğunu anlattı.

"Çocuğuma bunu yaşatanların hayatını çalmaya geldim"

Herkesi Diyarbakır annelerine desteğe çağıran Biçer, şunları kaydetti:

"Ben kendi evladıma kavuştum. Son kavuşma benim çocuğumdu. Benim çocuğuma o kadar işkence ve zulüm etmişler ki aklını kaybetmiş. Benim çocuğuma bunu yaşatanların hayatını çalmaya geldim. Biz buradayız ve kararlıyız. Buradan da diyorum ki 3 Eylül tarihinde Diyarbakır'da büyük bir sesle PKK'ya lanet mitingi yapacağız. Benim davam, PKK bitene kadardır, HDP kapanıncaya kadardır. Allah'ın izniyle biz anne ve babalar olarak HDP'nin kapısına mührü vurup Kandil'i yıkacağız. Bu eylemler başladığından beri PKK'ya katılımlar sıfıra indi, kaçışlar hızlandı. PKK'da büyük bir çöküş var. Demek ki anne ve babalar isterse dağları delip evlatlarını indirebilir. Buradan bir kere daha diyorum, kimseden korkmayın ve boyun eğmeyin. Bu mücadelenin sonu ya zafer olacak ya ölüm."

Anne Gevez Erdinç de terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğluna, devlete teslim olması çağrısı yaptı.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden çocuklarına kavuşmak için mücadele veren Ağrılı ailelere destek - Son Dakika


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