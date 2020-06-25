Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 297. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, kaçırılan evladını arayan diğer oğlunun da 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Çadırın altında 297 gündür mücadele verdiklerini aktaran Çiftçi, "Bir oğlumu dağa kaçırdılar, bir oğlumu şehit ettiler. Ben buradan gitmeyeceğim, evladımı bekleyeceğim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Oğlumu bana getirsinler"

Anne Songül Altıntaş da PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemini sonlandırmayacağını belirtti.

Altıntaş, şunları dile getirdi:

"Oğlum vatani görevine giderken PKK'lılar otobüsü durdurup kaçırdı. PKK, HDP birdir, ikisi de aynıdır. HDP burada PKK'yı destekliyor, PKK da dağda onları destekliyor. Benim oğlumu Tunceli'den kaçırıp Diyarbakır'a getirmişler, oradan Kandil'e göndermişler. HDP işin içinde olmazsa bunu yapamazlar. Ben oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Oğlumu bana getirsinler."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:25 Kaynak: AA

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