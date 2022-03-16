Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

16.03.2022 13:17
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 926'ncı gününde sürüyor.

Iğdır'dan 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Adem için Erzincan'dan gelen ağabey Ahmet Dönmez de oturma eylemine dahil oldu.

Dönmez, gazetecilere, kardeşinin yaklaşık 7 yıl önce dağ götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine kavuşmak için eyleme katıldığını belirten Dönmez, "Kardeşimi almadan gitmeyi düşünmüyorum. Allah'ın izniyle kardeşimi alıp öyle gitmeyi düşünüyorum. Kardeşim HDP binasına gidip geldikten sonra kaçırıldı. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Onun için buraya geldim." dedi.

Yaşlı anne ve babasının kardeşinin dağa götürülmesinden sonra yüzlerinin hiç gülmediğini dile getiren Dönmez, "İnşallah kardeşim sesimi duyup geri gelecektir." ifadesini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

YORUMLAR
500
HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı HDP'li Güzel hakkındaki fezleke iade edildi HDP'li Güzel hakkındaki fezleke iade edildi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erzincan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement