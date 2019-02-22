Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Dicle'ye Ziyaret
32 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle
ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Atilla, Dicle Belediye Başkan Vekili Alparslan Kılıç
ile esnafı ziyaret etti.
İlçede, Büyükşehir Belediyesi tarafından spor kompleksi, kültür merkezi ve kütüphane yapılması için projeler hazırlandığını kaydeden Atilla, Dicle Gençlik Spor takımı ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:17 Kaynak: AA
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