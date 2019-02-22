Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Dicle'ye Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Dicle'ye Ziyaret

32 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Dicle'ye Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atilla, Dicle Belediye Başkan Vekili Alparslan Kılıç ile esnafı ziyaret etti.

İlçede, Büyükşehir Belediyesi tarafından spor kompleksi, kültür merkezi ve kütüphane yapılması için projeler hazırlandığını kaydeden Atilla, Dicle Gençlik Spor takımı ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Alparslan Kılıç, Diyarbakır, Dicle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Dicle'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]