Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engellileri EKPSS'ye hazırlıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engellileri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlıyor.

Belediye, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşların, hızlandırılmış ders anlatım sistemiyle EKPSS'ye hazırlanmaları konusunda destek sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylere yönelik EKPSS kursu açtı.

Ortopedik, hafif düzeyde zihinsel ve süren hastalığa sahip engellilerin yer aldığı kurstan 25 kişi faydalanıyor. Halk Eğitim Merkezi, tarafından alanında uzman eğitmenlerin görevlendirildiği kursta Türkçe, matematik, Atatürk ilke ve inkılapları, coğrafya, kültür ve medeniyetler, temel yurttaşlık ve güncel konular olmak üzere 7 başlıkta eğitim veriliyor.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kursta engelli öğrencilere 7 başlıktaki dersler hızlandırılmış sistemle aktarılıyor. Kurstan yararlanan farklı engel grubundaki bireyler öğrendiklerini pekiştirmeleri için soru çözüm saati uygulamasına da katılma fırsatı buluyor.

15 Kasım'a kadar devam edecek olan EKPSS kursu eğitimleri, hafta içi 6 saat şeklinde veriliyor. Kursta engelli bireyler fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplara ayrılıyor.