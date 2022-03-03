Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hazro'da çok amaçlı spor salonu inşa edecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesinde gençlerin basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Hazro'da gençlere basketbol, voleybol ve hentbol oynayabilecekleri spor tesisi kazandırmak için çalışma başlattı.

3 bin 500 metrekare alanda yürütülecek çalışmalarda 1200 metrekarelik 262 kişi kapasiteli salon inşa edilecek.

Alanın kalan kısmında da çevre düzenlemesi yapılacak, açık otopark ve yeşil alan olarak kullanılacak.

28 Şubat'ta yapılan çok amaçlı salon ihalesine 3 firma katıldı.

İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

200 gün içinde tamamlanması gereken işin ihalesini kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.