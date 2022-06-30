Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın - Son Dakika
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Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

30.06.2022 16:41
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

DİYARBAKIR'da 13 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da 13 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada oturanların tahliye edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinin Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın dış cephesinde çıktı. Kısa sürede alevler binanın dış cephesini kapladı. Yangını görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yangına müdahale etti, binada oturanlar tahliye edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi hastaneye götürüldü. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı..


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın - Son Dakika
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