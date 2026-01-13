Diyarbakır'da 140 Zanlı Gözaltına Alındı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 140 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından 140 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.